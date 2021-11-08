На Среднем Урале ожидаются сильный ветер, мокрый снег и гололед

В Свердловской области продлено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Во вторник, 9 ноября, ожидаются мокрый снег и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Из-за осадков и перепадов температуры воздуха на дорогах ночью и утром будет образовываться гололед. В ГУ МЧС региона просят жителей быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

По прогнозу метеорологов, пасмурная и снежная погода сохранится до 11 ноября. Затем на Урал придут морозы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 08.11.21

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