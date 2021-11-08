Мужчина сжег знакомого, который когда-то дал против него показания в суде

Пьяный мужчина, который шесть раз был судим, поджег дом своего знакомого, чтобы тот умер. Причина – личная неприязнь.

В ночь на 3 октября 2020 года 37-летний свердловчанин выпивал в гостях у своего 59-летнего знакомого в частном доме в Нижних Сергах. Когда застолье было в разгаре, мужчины поссорились, потому что когда-то хозяин дома дал показания в суде против гостя – тогда мужчина совершил кражу и отбывал наказание в колонии. Отсидевший был зол на своего знакомого, а потому решил ему отомстить и поджег штору в его доме зажигалкой. Он понимал, что поскольку хозяин дома сильно пьян, он не выберется из пожара и погибнет. Когда огонь разгорелся, гость сбежал из дома, а хозяин погиб.

Как сообщили в следственном комитете Свердловской области, кроме намеренного убийства мужчину обвинили в умышленном уничтожении чужого имущества – частного дома. Материальный ущерб был оценен в 300 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным по статьям пункта «б» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство лица в связи с выполнением данным лицом общественного долга» и части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества». Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии особого режима.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил следующее: «Ныне осужденный гражданин ранее уже 6 раз был судим. Первый раз его осудили в 2002 году, после этого последовал еще ряд приговоров (последний в 2017 году), которыми мужчина к различным мерам наказания осуждался за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи и кражу. На столь тяжкое преступление, как убийство человека, он решился впервые. После поступления информации о случившейся трагедии сотрудники территориального отдела полиции оперативно установили местонахождение скрывшегося подозреваемого. Задержанный не стал играть в кошки-мышки и чистосердечно признался в содеянном, написав явку с повинной».

Нижние Серги, Мария Зыкова

Нижние Серги. Другие новости 08.11.21

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