Здание старинной пивоварни в центре Екатеринбурга не смогут законсервировать

Сорвался конкурс на консервацию здания пивоварни XIX века, которая находится на улице Розы Люксембург. За первоочередные противоаварийные работы в «Комплексе медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина» МУГИСО было готово заплатить более миллиона рублей, но никто не подал заявки. Это уже 12 попытка министерства за год найти ремонтников для объекта культурного наследия, первоначально цена контракта составляла около 760 тысяч рублей.

Параллельно с этим МУГИСО пытается продать здание пивоварни – также безуспешно. В 2018 году объект выставляли на торги за 48 миллионов, к 2021 году цена снизилась до 21 миллиона, но покупателя так и не нашлось.

Как сообщается на сайте историиекатеринбурга.рф, в конце XIX века здание жилой усадьбы выкупил купец Гребеньков и решил построить здесь пивоваренный завод. К 1889 году здесь построили каменный дом, два флигеля, службы и пивоваренный завод. В 1898 году в структуру заводского комплекса была включена жилая усадьба (дом № 60), здания которой использовались, как и ранее, под жилье. Комплекс является образцом промышленного зодчества конца XIX века.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 09.11.21

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