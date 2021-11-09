Острова, где уральский бизнесмен пытался возродить империю Романовых, скоро смоет цунами

Острова Кирибати исчезнут с лица земли после первого же цунами, такое заявление сделала координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network Пелениза Алофа. Кирибати – самая низко расположенная страна в мире, и шторма уже сейчас угрожают жизни их обитателей и ведению какой либо деятельности на островах. Вся проблема – в таянии ледников, из-за которых повышается уровень мирового океана. «Речь не идет о единовременном событии или катастрофе. Речь идет о повышении уровня моря, которое угрожает полностью поглотить наши дома», – цитирует Алофу британская газета Express.

Около пяти лет назад экс-депутат, уральский бизнесмен и монархист Антон Баков решил создать «альтернативную Россию» на островах Кирибати и возродить там империю Романовых. «В первые шесть лет мы должны потратить 230 млн долларов США на всякие стройки: аэропорт, морской порт, дороги, линии электропередачи, жилье для работающих, отели для отдыхающих. Здесь идет речь о создании особой административно-территориальной единицы. Наше основное условие – это все-таки должен быть субъект международного права, чтобы спустя 100 лет после Октябрьской революции Романовы наконец-то вернулись, хотя бы чисто юридически», – говорил Баков Buisness FM.

Позднее бизнесмен рассказал, что пытался договориться с Гамбией о строительстве искусственного острова, но правительство этой страны выступило с заявлением, что предложения Бакова незаконны, так как «Романовская империя» не настоящее государство, поэтому никаких меморандумов они подписывать не собираются. Наконец, в прошлом году Баков сообщил, что намерен построить государство на искусственных островах в нейтральных водах Средиземного моря. Причем проект был расширен – с «Романовской империи» до «Ноева ковчега».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.11.21

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