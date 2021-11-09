Две челябинские рецидивистки грабили екатеринбургских стариков

Полиция Екатеринбурга ищет потерпевших от действий двух рецидивисток, которых подозревают в мошенничестве. По версии следствия, 60-летняя женщина и ее 38-летняя дочь похищали деньги у стариков, прикидываясь социальными работниками. Их задержали в Челябинске, но оперативники из Екатеринбурга располагают информацией, что женщины причастны к серии аналогичных преступлений на территории уральской столицы.

Мошенницы признались в двух эпизодах, которые совершили в 2019 году в Чкаловском и Орджоникидзевском районах. «Тогда у местных пенсионеров под предлогом денежной реформы и обмена денег было похищено 50 и 80 тысяч рублей. В отношении фигуранток возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 «Кража» и 159 «Мошенничество» УК РФ», – рассказали в полиции.

Там уточнили, что других пострадавших, кто опознал обидчиц, просят обращаться в органы по телефонам: +7(922)1991618 или +7(343)291-14-94.

Екатеринбург, Елена Сычева

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