На Среднем Урале коронавирус подтвердили еще у 729 человек

За последние сутки в Свердловской области Covid-19 подтвердили еще у 729 человек, таким образом, с начала пандемии зарегистрировано уже 163 940 случаев.

Под тысячу пациентов остаются в тяжелом состоянии, около половины из них – на ИВЛ. «Состояние 974 госпитализированных оценивается как тяжелое, 617 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 527 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести в больницах региона составляет 8361. Остальные пациенты в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе.

В последние 24 часа от вируса скончались 29 уральцев. Общее число случаев смерти – 7734.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 09.11.21

Облсуд оставил под арестом одного из подозреваемых в отравлении свердловчан метанолом. / Казус в ЕГД: депутаты голосуют карточками при работающей электронной системе. / Две челябинские рецидивистки грабили екатеринбургских стариков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»