Павел Креков – об итогах нерабочих дней: «Показательной будет эта неделя и начало следующей»

Замгубернатора Павел Креков сегодня на брифинге заявил, что сегодня еще рано оценивать эффективность нерабочих дней, это можно будет сделать примерно через неделю.
«Скорая помощь Екатеринбурга фиксирует снижение количества вызовов к инфекционным больным, но время доезда большое, потому что вызовов все равно много. В выходные дни люди по разным причинам затягивали обращение в медучреждения, поэтому показательной будет эта неделя и начало следующей», – пояснил он.
Креков также заявил, что общее количество заболевших остается высоким, несмотря на некоторое снижение смертности и количества тяжелых больных. «Никакой расслабленности быть не должно даже примерно!» – подчеркнул он.
Пока, по словам чиновника, можно говорить лишь о том, что создана благоприятная основа, чтобы идти дальше путем, который может способствовать снижению заболеваемости.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 09.11.21
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