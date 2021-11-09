Более 40% свердловчан привились от Covid-19

На Среднем Урале преодолен рубеж в 40% по вакцинации населения от Covid-19. Об этом сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге.

«Три недели назад за неделю мы вакцинировали 87 тысяч первым компонентом, неделей позднее – 121 тысячу, минувшей неделей – более 130 тысяч человек первым компонентом. Темпы вакцинации высокие», – отметил он.

По словам спикера, такими темпами за полтора месяца «мы сможем выйти к цифрам создания иммунной защиты населения».

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Екатерина Норсеева

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