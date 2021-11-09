Прокуратура проверит детский санаторий. У 43 отдыхающих выявлены признаки инфекции

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга проверяет детский санаторий «Изоплит», в котором заболели несколько десятков отдыхающих.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, 6-7 ноября с признаками инфекции к медикам обратились 43 ребенка, отдыхавших в санатории в период с 30 октября по 8 ноября. Территориальное подразделение Роспотребнадзора выявило нарушения санитарных норм и правил. В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что у отдыхающих была выявлена ОРВИ неясной этиологии, санаторий деятельность не приостанавливал.

Прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц санатория, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 09.11.21

«Ценность думы не в сроках полномочий»: вице-спикер ЕГД объяснил идею с синхронизацией выборов. / Цифра дня: в Екатеринбурге от коронавируса привились 666 тысяч человек. / Школьникам разрешили не носить маски в учебном заведении. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»