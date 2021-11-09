Екатеринбургские депутаты добились своего: все поправки в ПЗЗ теперь вносятся вместе с Генпланом

Гордума Екатеринбурга сегодня утвердила очередной пакет поправок в карту градостроительного зонирования, но с одним важным нововведением. Впервые в этом созыве изменения в муниципальные Правила землепользования и застройки рассматривались в связке с Генпланом Екатеринбурга. Представители мэрии теперь докладывают депутатам не только о том, как меняется статус территории, но и насколько эти изменения соответствуют долгосрочному планированию развития города.

«Это понятнее. Раньше были просто слова главархитектуры, соответствует Генплану предлагаемое или нет. А сейчас наглядно видно, какая зона чему соответствует. Посколько они постоянно этим занимаются, то у них есть ресурс представить информативно, наглядно и крупно интересующий объект.

Идентифицировать тот или иной участок достаточно сложно человеку, который сам будет искать что-то в генплане. Принципиально в рассмотрении вопроса ничего не поменялось. Но стало все более наглядно. На сегодня достигнута договоренность, что все изменения в ПЗЗ представляются с фрагментом Генплана. Это очень удобно: четко видно, что предлагаемые изменения соответствуют главному градостроительному документу города», – прокомментировал изменения депутат Сергей Шадрин.

По просьбе депутатов, в администрации также сделали более удобную версию карты градостроительного зонирования. Теперь она поделена на фрагменты и стала более содержательной.

Сегодня, используя новую форму карты, депутаты одобрили шесть поправок в ПЗЗ. Например, по обращению ООО «Екатеринбург Сити» земельные участки в микрорайоне Новокольцовский переводятся под общественную и жилую застройку. Под застройку масштабного инвестпроекта «Контур-Парк» на Широкой речке меняется статус земли в периметре улиц Пихтовая – Малопрудная – Верхнемакаровская. Ранее участок входил в зону отдыха населения (Р-1), сейчас переведен в общественно-деловую зону (Ц-2). На территории будущего IT-парка появятся офисы для компаний, образовательный центр и скалодром международного уровня. Также потребовалось изменить статус маленького клочка земли в переулке Почтовый с ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов) на Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра) для того, чтобы построить новую входную группу в резиденцию губернатора.

Впрочем, постоянная сверка градостроительной карты с Генпланом нужна и для утверждения больших инвестиционных проектов. К примеру, в сентябре депутаты много спорили о возможном строительстве термальных источников на берегу озера Шарташ. «С моей точки зрения, этот проект интересный. Чтобы содержать любой природный памятник, нужны деньги. А где их брать? Только из бюджета. Но можно еще часть денег брать с коммерсантов, которые будут что-то зарабатывать в природной зоне. Мнения о горячих источниках на Шарташе были очень разными. Кто-то был категорически против: различные общественники, зеленые активисты. Но были и те, кто поддержал эту идею. Но в итоге вопрос не приняли, администрация города сняла с обсуждения проект. Но я уверен, что мы к нему вернемся. Термальный комплекс мог бы стать точкой притяжения туристов в Екатеринбург», – поделился мнением Александр Колесников.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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