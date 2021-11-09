На ремонте трассы Екатеринбург – Тюмень украли 50 миллионов из бюджета

Уголовное дело по факту хищения 50 миллионов рублей возбуждено по итогам трассы Екатеринбург – Тюмень. Проверку исполнения работ провела Уральская транспортная прокуратура, она же и установила факт хищения.

Установлено, что в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2021 годы)» между ФКУ «Уралуправтодор» и АО «ДЭП №8» заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Екатеринбург-Тюмень».

Для выполнения работ акционерным обществом заключены договоры субподряда с обществом с ограниченной ответственностью.

Субподрядчиком в подтверждение исполнения договоров переданы акты о выполненных работах, содержавшие сведения о завышенных понесенных расходах. На основании недостоверных документов заказчиком оплачены услуги по закрытию движения на железнодорожных путях в период ремонта автодороги. Таким образом, представителями организации путем обмана подрядчика и заказчика из федерального бюджета Российской Федерации и оказались похищены более 50 миллионов рублей.

Уральский транспортный прокурор вынес постановление в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ и направил материалы в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела находится под надзором Уральской транспортной прокуратуры.

Екатеринбург, Елена Васильева

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