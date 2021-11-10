На Урал идет зима – будет до -15

В Свердловскую область идет похолодание. В ближайшие дни плюсовых температур не будет, сообщили «Новому Дню» в Уральском управлении гидрометеорологии.

«Преобладать будет отрицательная температура, сегодня ночью ожидается до -9 градусов, на севере области до -15 °C. Завтра днем от -2 до -7 градусов, а в последующие дни будет помягче – от -4 до -9 °C ночью, днем от 0 до -3…-4 °C, осадки будут небольшие в виде снега», – рассказала главный синоптик Уральского управления Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.11.21

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