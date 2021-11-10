Для коллективного иммунитета в УрФО надо вакцинировать еще 2,5 млн человек

Для достижения коллективного иммунитета в УрФО необходимо вакцинировать еще 2,5 миллиона человек. Об этом в ходе видео-конференции с предпринимателями ГФИ и заместителями губернаторов уральских регионов, а также представителями других профильных ведомств сообщил уральский полпред Владимир Якушев. По его словам, темпы вакцинации растут, однако работы предстоит еще много и важно не только организовать пропускную систему, но и отладить жёсткий контроль соблюдения ограничительных мер: масочного режима, социальной дистанции, проверки QR-кодов.

«Нужно находиться в постоянном диалоге с бизнес-сообществом и работать как единая команда. Разъяснять предпринимателям, как организовать пропускные системы, как обучить сотрудников под эту задачу. Надо понимать, что система QR-кодов – это надолго. И чем быстрее и организованнее мы подстроимся под новую реальность, тем эффективнее пройдём этот период и тем быстрее сможем сформировать коллективный иммунитет», – заявил полпред.

Для торговли, общепита, сферы услуг особенно важно отладить систему работы с ограничительными мерами именно в преддверии предновогоднего ажиотажа. «От этого выиграют все стороны», – подчеркнул полпред.

Полпред также акцентировал, что контролирующим органам нужно аккуратно, не нанося удар по бизнесу, использовать штрафы для стимулирования предпринимателей соблюдать антиковидные меры.

«Бизнес столкнулся с серьёзными вызовами. Важно не давить, а разъяснять. Мы делаем общее дело, и важно находить решения, которые устраивают всех», – считает Владимир Якушев.

Екатеринбург, Елена Васильева

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