Трехлетняя девочка утонула в заброшенном колодце

В городе Нижние Серги во дворе частного дома на улице Пушкина в яме с водой утонула оставленная без присмотра трехлетняя девочка. ЧП случилось 8 ноября.

Как сообщает СУ СКР по Свердловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас проводятся проверки.

«По имеющейся информации, яма, после падения в которую погибла девочка, ранее использовалась в качестве колодца. Со временем искусственный источник воды пришел в негодность, воду из него перестали брать, а яма, частично осыпавшаяся, осталась», – пояснил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Нижние Серги, Мария Зыкова

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