В Свердловской области больше 900 больных Covid-19 находятся в тяжелом состоянии

На Среднем Урале 927 свердловчан находятся в тяжелом состоянии, 524 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки выявлено 734 случая Covid-19, в том числе 113 в Екатеринбурге.

По официальным данным, с начала пандемии заболели 164 674 человека. Оперативный штаб подтвердил смерть еще 29 пациентов от коронавируса. Всего с начала пандемии от вируса умерли 7763 свердловчанина.

Выписано за сутки 509 человек, а общее число достигло 147 074.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 10.11.21

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