Больных, нуждающихся в гемодиализе, отказываются возить на процедуры: суд готовится рассмотреть первый иск

В суде Красноуфимска рассмотрят иск прокуратуры по правам инвалидов, нуждающихся в процедуре гемодиализа. В Свердловской области инвалидов не возят бесплатно от места проживания до места проведения процедуры, однако не каждый может добираться туда самостоятельно.

Как рассказал Александр Золотарев – член правления МООНП «Нефро-лига» (организация, которая занимается защитой прав людей, проходящих почечную терапию), вопрос перевозки пациентов в Свердловской области не решается в течение нескольких лет. В 2018 году транспортировку пациентов на процедуру гемодиализа включили в программу государственных гарантий бесплатного оказания помощи гражданам, но в Свердловской области приняли иное решение – бесплатную перевозку пациентов, проживающих в черте города, назначает врачебная комиссия. В подавляющем большинстве случаев комиссия выносит отрицательное решение, а инвалиды первой группы, среди которых много страдающих гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, вынуждены ездить на гемодиализ самостоятельно, и для них это часто проблематично.

В соседних регионах – Удмуртии, Пермском крае и других, бесплатной транспортировки пациентов удалось добиться благодаря акциям протеста.

Жители Екатеринбурга, Ревды, Красноуфимска и других городов Свердловской области отправляли запросы в минздрав, однако никакого результата это не дало. Поэтому некоторые пациенты приняли решение обратиться в надзорные органы.

Инвалиды, волонтеры и «Нефро-лига» добиваются того, чтобы пациентов, которые три раза в неделю посещают гемодиализ, забирали от места их проживания и бесплатно довозили до места проведения процедуры.

Обращение в надзорные органы дало результаты – прокуратура обратилась в суд с иском. В Красноуфимском районном суде рассмотрят иск в интересах инвалида первой группы – уроженки Красноуфимска 1974 года рождения, против ГАУ здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская районная больница».

«Начало, как говорится, положено! – пишет Александр Золотарев на своей странице «ВКонтакте». – Скорее всего, придется пройти трудный путь, чтобы все пациенты Свердловской области, нуждающиеся в такой транспортировке, могли ею пользоваться без всяких ограничений».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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