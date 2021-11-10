«Уральские авиалинии» вернулись к доковидным показателям пассажиропотока

Авиакомпания «Уральские авиалинии» почти восстановила показатели пассажиропотока, которые были до пандемии Covid-19. Так, в октябре 2021 года услугами перевозчика воспользовались 869 154 пассажира, или 99% от октября 2019 года. Самыми популярными направлениями стали Москва, Симферополь, Калининград и Сочи.

Всего за минувший месяц было выполнено 5624 рейса, что составляет 97% от показателей 2019 года, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Почти две трети перелетов были внутри России, чуть более 1,2 тысячи – в страны СНГ, и 921 рейс по международным направлениям.

По итогам десяти месяцев 2021 года авиакомпания перевезла 8 060 118 пассажиров (97% к 2019 году) и выполнила 54 908 рейсов (101% к 2019).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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