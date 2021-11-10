В Уральском медуниверситете начали готовить врачей скорой помощи

В Уральском медицинском университете возродили клиническую ординатуру по специальности «Скорая медицинская помощь». В первом наборе будут обучаться 10 человек, которые пополнят штат врачей на станциях скорой в Свердловской области. Проект реализуется совместными усилиями вуза, регионального минздрава, станции скорой помощи имени Капиноса и учредителей Фонда святой Екатерины. Благотворители взяли на себя часть финансовых затрат на подготовку молодых профессиональных кадров.

«На сегодняшний день в Свердловской области кадровый вопрос стоит остро. Нам необходимо уже сейчас около 26 врачей. Очень рад, что у нас состоялось такое знаковое событие, и мы вновь открыли ординатуру. И первый набор – десять человек – уже приступил к обучению. Врачи всегда были нужны на скорой помощи. Мы надеемся, что в следующем году совместно с Фондом святой Екатерины мы сможем увеличить количество обучающихся. К сожалению, количество мест утверждается не самим университетом, а Министерством образования РФ. Старт начат с 10 мест, но наши помещения и преподавательский состав позволяют увеличить количество учащихся вдвое», – отмечает главный врач Станции скорой медицинской помощи им. Капиноса (ССМП) Игорь Пушкарев.

Ординаторов ждет двухлетнее обучение на базе ССМП. Планируется, что в 2022 году количество учащихся будет увеличено в два раза. По итогам первой приемной кампании документы на поступление в ординатуру скорой медицинской помощи подали более двадцати кандидатов. Но в силу разных обстоятельств, в том числе целевых обязательств студентов и количества бюджетных и контрактных мест, в первую группу ординатуры были зачислены только десять человек.

«Двухгодичная ординатура подразумевает более насыщенное и полное обучение. Помимо скорой помощи, студенты будут проходить циклы патологии, основы здравоохранения, медицину чрезвычайных ситуаций и педиатрию, а также усиленную практику», – добавила профессор кафедры госпитальной терапии и скорой медицинской помощи, доктор медицинских наук Людмила Соколова.

Проект подготовки врачей скорой помощи был задуман год назад как продолжение сотрудничества Фонда святой Екатерины и СМП. Тогда же УГМУ прошел лицензирование на этот вид обучения.

«Нередко студенты старших курсов начинают свой путь в службе скорой помощи во время учебы в вузе и получают уникальный практический опыт. Обучение же в ординатуре позволит готовить высококлассных специалистов, обладающих знаниями и навыками сразу в нескольких областях медицины. События последних двух лет всем показали, насколько важна служба скорой медицинской помощи. Находясь в постоянном контакте с городской станцией, учредители Фонда святой Екатерины понимают всю важность и необходимость оказания помощи в подготовке будущих врачей», – прокомментировал директор фонда Александр Андреев.

Учредителями Фонда святой Екатерины являются бизнесмены Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский. С начала пандемии меценаты направили на поддержку региональной медицины более 2 миллиардов рублей. В прошлом году благотворительный фонд передал врачам 55 новых автомобилей скорой помощи и кислородную станцию.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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