QR-коды теперь можно подтверждать водительскими правами и загранпаспортом

В Свердловской области расширили список удостоверений личности, которые нужно предъявлять вместе с QR-кодами в общественных местах. Теперь на входе в Covid-free зону можно также показать загранпаспорт, военный билет, паспорт иностранного гражданина, водительские права, пенсионное удостоверение и свидетельство пенсионера. Соответствующий указ сегодня подписал и.о. губернатора Алексей Шмыков. Ранее для проверки QR-кодов со свердловчан требовали только паспорт.

Напомним, режим QR-кодов в Свердловской области действует с 30 октября. В культурные и спортивные учреждения, заведения общепита и другие общественные места граждане могут попасть только с документальным подтверждением вакцинации от коронавируса или перенесенного заболевания.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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