Пенсионерке поменяли батарейки за 11 тысяч, а потом еще 300 украли с ее карты

Мошенники придумывают все новые способы обмануть пожилых людей. Пенсионерке сначала провели якобы сервисное обслуживание оборудования за 11 тысяч рублей, а позже украли с ее банковской карты еще 300 тысяч.

73-летняя пенсионерка из Екатеринбурга 28 октября пустила к себе в дом двоих неизвестных, которые представились сотрудниками фирмы по ремонту и обслуживанию противопожарного оборудования. Липовые сотрудники сообщили женщине, что в ее доме ранее провели противопожарное оборудование, а сейчас необходимо провести еще и сервисное обслуживание, которое стоит 11 тысяч рублей. После того, как деньги были переданы, женщина позвонила в фирму и узнала, что никаких сотрудников к ней не отправляли.

Однако на этом история не закончилась. Уже вечером того же дня к пенсионерке вновь пришли неизвестные, на этот раз женщина и мужчина, который представился директором фирмы. Он сообщил потерпевшей, что сожалеет и ради репутации организации он готов вернуть деньги, но только безналичным путем. Доверчивая женщина согласилась и передала «директору» свою банковскую карту, которую тот несколько раз приложил к устройству, похожему на платежный терминал. Женщине, разумеется, сказали, что таким образом деньги на карту возвращаются.

На следующий день пенсионерка обратилась в свою кредитую организацию, чтобы узнать, сколько денег на счету. Там ей сказали, что с карты несколькими операциями было списано 300 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в хищении денег. Им оказался 29-летний ранее судимый за кражу «предприниматель».

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Кроме того, «сервисное обслуживание», которое продали пенсионерке за 11 тысяч, заключалось в смене батареек или иных похожих действий со стороны подозреваемого. При задержании у гражданина изъято свыше 300 договоров об оказании подобных «услуг».

В полиции всех пострадавших от подобного призывают обратиться в органы внутренних дел по телефонам: +7(343)356-42-05 (дежурная часть отдела полиции № 5) или 02 (102 по мобильному).

Екатеринбург, Мария Зыкова

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