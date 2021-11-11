Мэр незаконно выписал себе премий почти на 400 тысяч. Депутаты сделали ему замечание (ДОКУМЕНТЫ)

В Заречном накануне прошло внеочередное заседание местной думы – депутаты собрались, чтобы решить судьбу мэра Андрея Захарцева. Он выписал себе несколько сотен тысяч рублей в качестве премии, и об этом узнали парламентарии, а затем и прокуратура. «Прокурор Гулиев провел проверку и обнаружил факты коррупции в деятельности главы. Оказалось, тот девять раз выплачивал премию сам себе – это незаконно. Когда это вскрылось, большую часть денег он вернул, но прокуратура все равно потребовала его наказать, а глава был не согласен – он утверждал, что не делал ничего предосудительного», – рассказал «Новому Дню» источник в думе.

По информации агентства, за три года Захарцев выписал себе премий на 382 тысячи рублей, вернул в бюджет 216 тысяч, еще 165 были возмещены путем перерасчета. Тем не менее прокуратура потребовала наказать мэра. В представлении надзорного органа сказано, что действия Захарцева были незаконны, поскольку возник конфликт интересов – размеры выплат устанавливал сам мэр, а не дума городского округа.

Подтверждающие информацию документы обнародовал депутат Юрий Бутаков. «Нежданно-негаданно пришло сообщение из аппарата думы о проведении внеочередного заседания высшего представительного органа власти. Две недели назад группа депутатов на личном приеме с прокурором обсуждала необходимость предоставления депутатам информации о незаконных премиях главы Заречного. Прокурор Гулиев пообещал направить представление – и сдержал свое слово. На заседании будет рассмотрен единственный вопрос: представление прокуратуры об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции в администрации ГО Заречный», – сообщил Бутаков.

В итоге вчерашнее заседание получилось жарким, передает «Новый День». «Во-первых, дума – не работодатель главы, у нас с ним нет трудового договора, но прокурор требовал, чтобы депутаты наказали Захарцева именно по ТК РФ, то есть сделали замечание или выговор, хотя в уставе говорится, что дума может применить единственную санкцию к мэру – отозвать главу. Но поскольку он деньги вернул, это было бы несоразмерное наказание», – поделился собеседник агентства.

В итоге депутаты все же решили наказать Захарцева – и объявили ему замечание. «Интересно, что глава вчера переводил все стрелки на своих подчиненных, мол, это они мне бумаги подсовывали, а я просто подписывал. В итоге одну из этих подчиненных он уволил, а другой сделал выговор», – добавил собеседник «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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