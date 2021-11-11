В Свердловской области выросло число смертей от Covid-19

За минувшие сутки в Свердловской области от ковида скончалось 30 человек, и это максимальное число смертей за эту неделю. Общее число умерших пациентов с начала пандемии – 7793.

Сегодня оперштаб зафиксировал 731 новый случай Covid-19 в регионе, 200 из них в Екатеринбурге. Общее число зарегистрированных больных с начала пандемии 165 405.

В тяжелом состоянии находится 941 пациент, из них 614 в реанимации, в том числе 521 на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести 7912 пациентов.

Выписано за сутки 506 человек, а с начала пандемии – 147 580.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 11.11.21

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