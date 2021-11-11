Вызывает ли прививка от ковида рак или потерю памяти – объяснение врачей

Свердловский онкодиспансер дал разъяснения после резонансной публикации екатеринбургских СМИ о пациенте, у которого якобы после прививки от Covid-19 выявили онкопатологию. Речь шла о пожилом мужчине, он проходит лечение от рака мозга.

«Коронавирус – это новая и малоизученная инфекция. Информация о том, что вакцина может вызывать рак или приводить к потере памяти – не обоснована ввиду отсутствия доказательной базы. Вакцина является важнейшим способом для обеспечения безопасности себя и окружающих от последствий заражения новым коронавирусом. Наподобие прививкам от гриппа, вакцина не защищает человека на 100%, но точно поможет перенести заболевание в более легкой форме. Есть категория людей, которым рекомендовано пройти ряд обязательных обследований и консультаций, прежде чем ставить прививку. К ним относятся и пациенты с онкопатологиями», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного онкологического диспансера.

В онкоцентре подчеркнули, что пациентам с онкологическим диагнозом, которые находятся в стадии активного противоопухолевого лечения, рекомендуется отложить вакцинацию до завершения терапии. Поскольку противоопухолевое лечение достаточно агрессивное, организм онкобольных на этом этапе ослаблен.

Пациентам с ремиссией перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с лечащим врачом по месту жительства. Врач проанализирует историю болезни, оценит текущее состояние пациента и при необходимости назначит дополнительное обследование, чтобы принять решение о вакцинации или ее переносе. Если лечащий врач решает отложить вакцинацию пациента с онкопатологией, медицинский отвод оформляет врач-терапевт в прививочном кабинете по месту жительства.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 11.11.21

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