Безымянные ж/д остановки будут переименовывать жители регионов

Свердловская магистраль переименовывает безымянные железнодорожные остановки – жители регионов могут предлагать свои варианты.

Большому количеству остановочных пунктов, разъездов и блок-постов еще в советское время, на стадии строительства, не были присвоены названия – они получили только номер километра железнодорожной линии, на котором были расположены. В 2020 году Свердловская магистраль выступила с инициативой переименовать такие железнодорожные пункты.

Сейчас жители Свердловской, Тюменской областей, Пермского края, ХМАО-Югры и ЯНАО могут предложить свои названия для остановок и поучаствовать в выборе.

Новые названия могут получить около 150 ОП. Варианты, которые наберут больше всего голосов, будут отправлены на согласование в администрации муниципалитетов, на территории которых расположены ж/д остановки. А после всех юридических процедур выбранные названия будут официально присвоены соответствующим полустанкам.

Полный перечень безымянных остановок можно найти в сообществе «ПроЖД. Все самое интересное» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Принять участие в проекте может любой желающий.

Как правило, для удобства пассажиров остановки стараются называть так же, как находящиеся поблизости административные или географические объекты. Однако, как сообщает пресс-служба СвЖД, при выборе вариантов можно использовать местные легенды, культурные достопримечательности и знаковые события. Представители Свердловской железной дороги рассчитывают на помощь краеведов, этнографов, географов, любителей путешествий и истории.

Несколько остановочных пунктов на Урале уже переименовали. Например, Разъезд № 1 возле Каменска-Уральского переименовали в Разъезд Сипавские Пруды, Пост 313 км в Кушве получил название Заводской (потому что находится между двумя заводами). Разъезд 139 км участка Чусовская – Гороблагодатская переименован в Разъезд Ермак.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 11.11.21

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