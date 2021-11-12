Ночью в Свердловской области выпал снег глубиной от 2 до 4 см

В ночь с 11 на 12 ноября в Свердловской области прошел сильный снегопад, последствия которого еще ликвидируют дорожные и коммунальные службы.

В департаменте информполитики сообщают, что снегопад начался в три часа ночи. Высота снежного покрова на проезжей части достигла 4 сантиметров на западе области, 3 см – на севере и 2 см – в центральной части региона.

Сейчас на трассах работают 305 снегоуборочных машин. Для борьбы с гололедом использовано 105 тонн песка и 2,8 тысячи кубометров противогололедных материалов.

Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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