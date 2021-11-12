МакГрегор оценил стиль Петра Яна: «Я бы его разбил»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор оценил бойцовские навыки временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, выступающего за клуб «Архангел Михаил». Конор прокомментировал рейтинг лучших ударников абсолютного бойцовского чемпионата UFC, где на первом месте находится россиянин.

«Я перебоксировал троих в этом списке. В UFC нет никого, кто был бы даже близко к уровню моего бокса. Даже Дастин смог попасть только после того, как я сломал ногу. Я всех разобрал, если мы говорим о боксе. Ян тоже хорош, мне нравится его стиль, но его я бы тоже разбил», – написал Конор МакГрегор.

В рейтинге следом за Петром идут Макс Холлоуэй, затем сам МакГрегор, Жозе Альдо и Нэйт Диаз – ирландец действительно побеждал троих из списка. Реакция Петра или его менеджера на комментарий МакГрегора пока неизвестна.

Напомним, 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби Петр Ян единогласным решением одержал победу над Кори Сэндхагеном и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. В начале следующего года Петр выйдет на объединительный бой с американцем Алдажмэйном Стерлингом.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 12.11.21

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