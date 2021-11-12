В Свердловской области от Covid-19 умирает 25% больных сахарным диабетом

Процент диабетиков, умерших от Covid-19, увеличился в 2021 году в Свердловской области.

Как сообщила руководитель Свердловского областного эндокринологического центра Татьяна Грачева, от ковида умирают многие больные сахарным диабетом. Среди них процент смертности от коронавируса в 2020 году составил 23%. Это, по словам врача, считается очень высоким показателем. В 2021 году ситуация ухудшилась, процент смертности составил 24,6%.

В нашем регионе от ковида умирает больше больных диабетом второго типа, хотя в мире смертность все же преобладает среди диабетиков первого типа.

Как сообщила Татьяна Грачева, пациенты с сахарным диабетом могут смело вакцинироваться от коронавируса. Противопоказанием может стать только острая декомпенсация обмена веществ (неконтролируемое увеличение уровня глюкозы в крови), в остальных случаях противопоказаний к прививке нет.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 12.11.21

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