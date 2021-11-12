Ковид может стать причиной развития сахарного диабета

Сахарный диабет может развиться у человека после перенесенного Covid-19. «Действительно, постковидные симптомы, включающие возникновение сахарного диабета и гипергликемии – это реальность, это наша реальность», – рассказала сегодня на пресс-конференции руководитель Свердловского областного эндокринологического центра Татьяна Грачева.

Врач пояснила, что на это влияет несколько факторов. Во-первых, коронавирусная инфекция очень многогранна и прямо воздействует на функцию поджелудочной железы. Во-вторых, лекарства, которые назначают пациентам, переносящим ковид в тяжелой форме, могут провоцировать гипергликемию и диабет. Третья причина возникновения заболевания – малоподвижность в период самоизоляции. Люди набирают вес, а это может стать спусковым крючком к началу развития диабета и сопутствующих проблем со здоровьем.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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