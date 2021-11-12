В Свердловской области более полутора тысяч детей-диабетиков

В России и Свердловской области наблюдается рост заболеваемости сахарным диабетом, как среди взрослых, так и среди детей.

Сейчас в регионе на учете стоят 154 800 диабетиков, в России – 4 943 894, а в мире 537 миллионов больных. Об этом сообщил главный внештатный детский специалист-эндокринолог минздрава Свердловской области Алексей Кияев. К слову, смертность от диабета очень высока.

«Каждые пять секунд в мире кто-то умирает от сахарного диабета», – сообщает врач.

От болезни также страдают дети, к примеру, в нашем регионе на учете стоят 1692 ребенка с сахарным диабетом. Как отмечает Алексей Кияев, в последние годы наблюдается «омоложение» болезни, а именно первый и второй тип выявляют у детей младшего возраста (до 10 лет).

Несмотря на то, что количество заболевших диабетом растет, на учет в период пандемии встает меньше людей. Как сообщает руководитель Свердловского областного эндокринологического центра Татьяна Грачева, в 2020 и 2021 году снизилась доступность медицинской помощи пациентам с диабетом. Основная причина этого – телемедицинские консультации, которые пользуются спросом. Такие консультации врач ведет по видеосвязи, предварительно изучив медицинские данные о пациенте.

«С одной стороны, жаль, что меньше людей встает на учет по диабету, но с другой – теперь мы консультируем пациентов из отдаленных населенных пунктов», – сказала Татьяна Грачева.

Кроме телемедицинских консультаций жители Свердловской области начали использовать систему непрерывного мониторинга глюкозы в организме. В основном системой пользуются дети.

«В подкожную клетчатку пациента внедряется датчик, – поясняет Алексей Кияев. – И если провести смартфоном мимо датчика, будет считываться информация об уровне глюкозы в организме. Информация поступает и родителям. Такая система позволяет уменьшить контактные проверки уровня глюкозы (кровь из пальца)».

Сейчас этой системой в Свердловской области пользуется более 400 детей с диабетом.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 12.11.21

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