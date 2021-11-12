В лобовом ДТП погибли муж и жена (ФОТО)

Сегодня на трассе Екатеринбург – Тюмень случилось смертельное ДТП – на встречку выбросило «Ладу Гранту», прямо под колеса фуры. Авария случилась на 109-м км дороги. По информации ГИБДД, 37-летний мужчина не справился с управлением, обгоняя попутку. В результате удара легковушку буквально смяло. И водитель, и его 34-летняя жена, ехавшая на переднем сиденье, погибли на месте. Оба они жили в Екатеринбурге.

Водитель грузовика «Скания» вез посылки, автомобиль принадлежит автопочте Ярославской области. «Сейчас движение транспорта в районе места ДТП затруднено, сотрудниками ГИБДД осуществляется регулирование движения потоков транспорта встречного направления, оно осуществляется по одной полосе. На месте ДТП неудовлетворительных дорожных условий не выявлено: дорога почищена, обработана противогололедными материалами. По факту ДТП проводится проверка», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.11.21

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