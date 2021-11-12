Еще 727 свердловчан за сутки заболели Covid-19

В Свердловской области за сутки врачи зафиксировали еще 727 случаев Covid-19, в том числе 144 в Екатеринбурге. По официальным данным, с начала пандемии заболели 166 132 человека.

В тяжелом состоянии находится 931 человек, 506 из них подключены к аппарату ИВЛ. Оперативный штаб подтвердил смерть еще 31 пациента от коронавируса. С начала пандемии от вируса умерли 7824 свердловчан.

Выписан за сутки 502 человек, а общее число достигло 148 082.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 12.11.21

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