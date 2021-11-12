Петр Ян принял вызов МакГрегора: «Перейдем к делу, если ты реально готов драться»

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян заявил, что готов драться с экс-чемпионом UFC Конором МакГрегором. Так он отреагировал на его твит. «Конор, мы все знаем, что ты любишь говорить. Но давай перейдем к делу, если ты реально готов драться. Неважно, по каким правилам – бокс или ММА – меня не интересуют вес и правила. Ставлю, что ты просто не придешь», – написал в своем твиттере боец клуба «Архангел Михаил».

Сегодня ирландец заявил, что ему нравится стиль Петра Яна, но в то же время Конор сообщил, что перебоксировал бы его.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 12.11.21

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