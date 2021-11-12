Песков прокомментировал идею о продаже алкоголя по QR-кодам: «Мы отслеживаем»

В Кремле отслеживают все идеи региональных оперштабов по противодействию коронавирусу, но главным центром этой работы все-таки является федеральный штаб при правительстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, конечно, мы это все отслеживаем», – сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать уральскую инициативу о продаже алкоголя по QR-кодам, пишет ТАСС.
Как уже сообщал «Новый День», в Свердловской области предложено продавать алкоголь по QR-кодам. Такую идею губернатору региона Евгению Куйвашеву подкинул ресторатор Евгений Урюпин. В оперативном штабе решили, что готовы рассмотреть это предложение. «Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба», – отметил министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 12.11.21
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