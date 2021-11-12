Сотрудников ТЦ учат отличать фальшивые QR-коды

Проверяющих QR-коды учат распознавать фальшивые сертификаты о вакцинации. Как сообщила «Новому Дню» Виктория, которая работает проверяющим QR-кодов в одном из торговых центров Екатеринбурга, сегодня ее начальство призвало всех сотрудников более внимательно проверять QR-коды посетителей. «Коллеги, порекомендовали внимательнее проверять коды. Пример на фото – эл. адрес некорректный, а код поддельный», – значилось в сообщении начальства.

Ненастоящие QR-коды выкладывают на поддельном сайте, название и оформление которого похожи на «Госуслуги». Различия всего в одной букве адресной строки – ориганальный сайт называется «gosuslugi.ru», а поддельный «gosuslugir.ru». Также 16-значный номер на сертификате вакцинации пишется по-разному: правдивый с пробелами через каждые четыре цифры, а поддельный номер слитно.

Как сообщил «Новому Дню» программист-разработчик Данил Габенов, подделать веб-сайт и соорудить QR-код не очень сложно, ровно как и соответствующе оформить страницу. «Я у вас на «Новом Дне» читал про мошенников, которые фальшивые сайты создают, копируя сайт по продаже билетов, вот тут то же самое, та же технология», – пояснил «Новому Дню» Данил.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 12.11.21

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