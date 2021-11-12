Из колонии сбежал двухметровый убийца. Особая примета: татуировка смерть с косой (ФОТО)

Сегодня, 12 ноября, из колонии-поселения ИК-12 сбежал 40-летний Роман Бас, осужденный за убийство. Как пояснили в пресс-службе ГУФСИН, он был приговорен к 10 годам строгого режима, но хорошо себя зарекомендовал, и суд перевел его в поселение.

Любую имеющуюся информацию о беглеце просят срочно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02, 112, либо в дежурную часть ГУФСИН России по Свердловской области: 8 (343) 359-56-11, 8 (343) 359-57-44.

Приметы: рост – очень высокий, 195 см, телосложение – худощавое, плечи опущены, цвет волос – черный, глаза – карие. Одет в черную куртку, черные штаны, черную вязаную шапка.

Особые приметы – татуировки: на левом предплечье – кельтский узор, на левой лопатке – смерть с косой, на среднем пальце левой кисти – перстень.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Нижний Тагил. Другие новости 12.11.21

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