На домашние матчи «Автомобилиста» допустят 1,5 тысячи зрителей

Хоккейный клуб «Автомобилист» получил разрешение от Роспотребнадзора и областного минспорта на допуск 30% зрителей на домашние матчи в КРК «Уралец». Это значит, что ближайшие игры в ноябре смогут посетить более 1,5 тысячи болельщиков. Однако всем им нужно предъявить на входе QR-код вакцинации от коронавируса.

В ближайшее время «Автомобилист» проведет три матча в Екатеринбурге: 17 ноября с «Нефтехимиком», 19 ноября с «Амуром» и 21 ноября с магнитогорским «Металлургом». Билеты на игры можно приобрести только на официальном сайте клуба. Купить билеты на матчи против «Нефтехимика» и «Амура» можно уже сейчас. Продажи тикетов на матч с «Металлургом» откроются позднее.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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