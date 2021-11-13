В Свердловской области снова растет смертность от ковида

Свердловский оперштаб за минувшие сутки зарегистрировал еще 32 случая смерти больных Covid-19. Ежедневное число летальных исходов в регионе растет на протяжении последних семи дней.

В тяжелом состоянии в больницах находятся 922 свердловчанина. Из них 502 находятся на аппаратах ИВЛ, их количество также увеличивалось в течение этой недели. Болезнь в средней тяжести переносят 7 751 человек. Остальные заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки выявлено 724 новых случая Covid-19. Выписаны после лечения – 481 пациент.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 13.11.21

Акция против QR-кодов в Екатеринбурге собрала 300 человек (ФОТО). / В Екатеринбурге начался пикет против QR-кодов (ФОТО). / На домашние матчи «Автомобилиста» допустят 1,5 тысячи зрителей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»