В Свердловской области появилась вакцина «Спутник Лайт»

В Свердловскую область поступила вакцина «Спутник Лайт». Как сообщил в Instagram губернатор Евгений Куйвашев, сегодня в регион прибыла партия в 81 тысячу доз препарата. Также область получила еще 39 тысяч доз «Спутника V». После оформления всех документов вакцины начнут распределять по прививочным пунктам.

Напомним, однокомпонентный «Спутник Лайт» рекомендован для ревакцинации от Covid-19. Препарат закончился в Свердловской области еще в конце октября. Переговоры о новых поставках однокомпонентной вакцины затянулись на две недели.

Куйвашев также заявил, что введение QR-кодов стало вынужденной, но эффективной мерой. «Я еще раз хочу обратиться к тем, кто еще отказывается от прививки. Заболеваемость в какой-то момент стала зашкаливать. В регионе были введены QR-коды. Это вынужденная мера. Но уровень вакцинации повысился. И ситуация почти сразу стала стабилизироваться. Именно поэтому жизнь и здоровье всех жителей Свердловской области – это наша с вами общая ответственность», – написал губернатор в соцсети.

пост губернатора

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