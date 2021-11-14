В парке Маяковского сегодня можно сдать батарейки и градусники на переработку

В парке Маяковского в воскресенье, 14 ноября, работает пункт по приему опасных отходов. С 13:00 до 16:00 горожане могут сдать батарейки, ртутные термометры, энергосберегающие и светодиодные лампы и оргтехнику.
Мобильный пункт приема находится на парковке со стороны переулка Базового, рядом с контейнерами «Вещь добра». Сбор отходов организован совместно с МУП комплексного решения проблем промышленных отходов, сообщили в пресс-службе ЦПКиО.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
Екатеринбург. Другие новости 14.11.21
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