В парке Маяковского сегодня можно сдать батарейки и градусники на переработку

В парке Маяковского в воскресенье, 14 ноября, работает пункт по приему опасных отходов. С 13:00 до 16:00 горожане могут сдать батарейки, ртутные термометры, энергосберегающие и светодиодные лампы и оргтехнику.

Мобильный пункт приема находится на парковке со стороны переулка Базового, рядом с контейнерами «Вещь добра». Сбор отходов организован совместно с МУП комплексного решения проблем промышленных отходов, сообщили в пресс-службе ЦПКиО.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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