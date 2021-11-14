В свердловских больницах 508 пациентов с Covid-19 находятся на ИВЛ

На Среднем Урале за минувшие сутки зарегистрирован 721 случай коронавируса. Подавляющее большинство заражений приходится на муниципалитеты, в Екатеринбурге 97 заболевших.

В больницах остаются 912 пациентов с тяжелой формой Covid-19. Более 600 находятся в реанимациях, в том числе 508 больных подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести 7738 госпитализированных свердловчан.

За сутки оперштаб подтвердил еще 28 случаев смерти больных Covid-19. Всего с начала пандемии от болезни скончались 7884 жителей Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 14.11.21

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