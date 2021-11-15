Большинство свердловчан работали в нерабочие дни

Почти все жители Свердловской области работали в дни, объявленные нерабочими.

Это выяснила служба исследований hh.ru, онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников. Опрос на сайте компании показал, что в Свердловской области на работу в период локдауна вышли 94% респондентов. Однако это не предел: в соседнем Пермском крае работали все 100% опрошенных.

Больше всего работавших в нерабочие дни – среди людей, занятых в транспортной сфере, логистике, банках, маркетинге, ИТ, бухгалтерии, медицине и фармацевтике. Также не отдохнули рабочие, строители и высший менеджмент компаний.

Среди свердловчан, кто трудился в карантикулы, 83% вышли на работу по инициативе работодателя, 18% – по своей собственной (по России в целом – 87% и 13% соответственно). Наибольшая доля работавших по своей инициативе среди представителей науки и образования, а также сфер искусства, развлечений, масс-медиа – каждый пятый работник.

Почти половина – 47% свердловчан – вышли на работу, потому что не хотели терять в доходах, 37% не увидели для себя рисков, потому что вакцинировались, каждый шестой (16%) не хотел проводить это время дома, каждый десятый (11%) – потому что не успевал закончить важные дела на работе, а 6% не хотели выглядеть белой вороной, поскольку большинство их коллег работали.

45% свердловчан не получили никаких объяснений от работодателей по поводу распоряжения выйти на работу в период локдауна, в 18% случаев сослались на риски в рамках финансовых показателей. 3% заставили выйти под угрозой сокращения зарплаты, а 2% пригрозили лишением премий в ноябре.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 15.11.21

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