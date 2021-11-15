В ТЦ Екатеринбурга начали вакцинировать иностранцев (ФОТО)

В торговых центрах прививают иностранцев, для вакцинации им не нужен СНИЛС.

В ТРЦ «Гринвич» в 9 утра, за час до открытия, возле пункта вакцинации скопилась очередь из 16 человек, большинство из них иностранцы из ближнего зарубежья.

Корреспондент «Нового Дня» пообщалась с людьми из очереди и выяснила, что их на вакцинацию отправило начальство. «На стройке работаю, в октябре сказали, что от ковида прививку нужно всем поставить, – рассказал «Новому Дню» Гавхар, который год назад переехал в Россию из Таджикистана. – До этого не прививались, потому что не было документов каких-то нужных, но мне на выходных сказали, что могу идти с паспортом и договором, который мне отдало начальство. С гражданством сложно пока, но я в процессе получения».

Как выяснилось, иностранным гражданам, у которых нет страхового свидетельства, можно поставить бесплатную вакцину от ковида, в большинстве случаев для этого нужна виза, либо документ о временном проживании.

Другой мужчина, приехавший в начале пандемии из Казахстана и временно работающий на рынке, сообщил «Новому Дню», что только в пятницу получил СНИЛС в МФЦ.

«Я еще весной хотел прививку поставить, но без СНИЛСа не пускали, – сказал мужчина. – Потом читал в интернете, что можно его оформить через Пенсионный фонд, там ничего не добился. И вот сейчас, когда обострилась ситуация, записался в МФЦ, и там мне за пять минут СНИЛС сделали. У меня действует студенческая виза, но вот коллега мой и без нее страховое получил. Главное же захотеть, коллега мой вот директора попросил помочь. Как я понял, главное паспорт иметь любой. А с ним уже прийти в пункт и спросить, что дальше делать».

Как сообщили иностранцы из очереди, в основном прививаться они идут потому, что обязали на работе. Некоторым из них для этого дали выходной. Мужчины поясняют, что в ТРЦ «Гринвич» пришли те, кому удобно, а их коллеги выбрали другие прививочные пункты.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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