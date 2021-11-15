Жильцы дома наказали водителя такси за неправильную парковку (ФОТО)

Жители комплекса «Рассветный» в Екатеринбурге наказали автохама – водителя такси, который оставил свой автомобиль у мусорной площадки, заблокировав проход к контейнерам. Фото выложил у себя в инстаграме Павел Кузьмичев. «Мастер-класс «Как не надо парковаться во дворе» от коучей из ЕМУП «Спецавтобаза», – написал он.

В пресс-службе регоператора опровергли информацию о том, что машину, которая перегородила подход к бакам, окружили контейнерами сотрудники предприятия. При этом там подтвердили, что в Екатеринбурге есть проблемы с проездом к мусорным бакам. «Не вывозить мусор мы не можем, поэтому мусоровоз вынужден возвращаться в уже пройденные точки маршрута – в надежде на то, что дорога освободилась. Это не только дополнительные расходы на топливо, но и увеличение времени, за которое машина проходит маршрут», – сообщили в пресс-службе «Спецавтобазы».

По информации регоператора, только в Екатеринбурге из-за автохамов мусорщики не смогли вывезти отходы с площадок 11 620 раз за последние 11 месяцев.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.11.21

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