Свердловские бизнесмены получили 0,5 млрд рублей через платформу для инвестирования

В Свердловской области чуть более года назад запустили проект «ВДело» – онлайн-платформу для инвестирования, которая объединяет тех, кому нужны деньги на развитие, и тех, кто готов эти деньги дать. С помощью этой площадки малый и средний бизнес получают займы – причем гораздо быстрее, чем в банке. А с другой стороны, инвесторы могут умножить свой капитал, вложив деньги в перспективные компании. «Новый День» рассказывает, как это работает.

Инвестиционная платформа «ВДело» запущена Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства и внесена в реестр финансовых организаций ЦБ РФ 14 октября 2020, то есть это надежная структура. За год было выдано более 250 займов на сумму 0,5 млрд рублей, почти 150 млн рублей уже возвращено.

Получить заем через платформу могут предприниматели, ведущие свой бизнес на территории Свердловской области и других регионов страны. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе «ВДело» и представить свой проект. Ограничений по целям займа нет, а сумма – от 50 тыс. рублей до 1 млрд рублей. Регистрироваться могут как ИП, так и юрлица. Деньги выдаются под 11-24% годовых, ставку можно снизить, если внести залог, а еще при расчете учитывается рейтинг проекта, который тоже влияет на ставку. Срок займа – от 20 дней до 12 месяцев. И самое главное, нет никакой необходимости ожидать ответа неделями и месяцами, как в банке: решение принимается практически в режиме реального времени, с момента подачи заявки до получения денег проходит от 2 до-5 дней.

Инвестировать деньги может желающий из любого региона страны: и физлицо, и ИП, и юрлицо. Минимальный объем инвестиций – 5 тысяч рублей. ИП и юрлица могут вкладывать до миллиарда, физлица – неквалифицированные инвесторы – до 600 тысяч в год, у квалифицированных инвесторов такого ограничения нет. Доходность по проектам составляет от 11 до 24% годовых, никаких комиссий для инвесторов нет. В случае возникновения невыплат платформа берет на себя услуги по взысканию задолженности – но процент просроченной задолженности на платформе близок к нулю.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 15.11.21

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