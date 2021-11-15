В уральском «Эрмитаже» покажут картину Питера Брейгеля Младшего

В Екатеринбурге с 16 по 21 ноября пройдут Дни Эрмитажа, и впервые – на площадке культурного центра «Эрмитаж – Урал». В этом году из собрания государственного музея привезли картину «Проповедь Иоанна Крестителя» кисти фламандского художника Питера Брейгеля Младшего.

«Долгие годы произведение было скрыто от глаз посетителей и находилось в фондах Государственного Эрмитажа по причине плохой сохранности. Но после сложной и кропотливой реставрации, длившейся два года и завершившейся в 2018 году, шедевр Брейгеля смог предстать перед зрителями. Картина была написана Питером Брейгелем Младшим в 1604 году и фактически повторяет одноименную композицию его отца, Питера Брейгеля Старшего, созданную в 1566 году. Та картина находится в музее изобразительных искусств в Будапеште», – рассказали в пресс-службе Екатеринбургского музея ИЗО.

В рамках программы Дней Эрмитажа сотрудники музея проведут дневные и вечерние лекции, посвященные творчеству семьи Брейгелей, французскому искусству XIX века и жизни Эрмитажа в годы Великой Отечественной войны. Картина Брейгеля-младшего будет выставляться до 6 февраля. В музее напомнили, что посетителям необходимо иметь QR-код вакцинации или необходимые медицинские документы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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