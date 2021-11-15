На Среднем Урале зарегистрировано еще 33 смерти от Covid-19

Темпы заболеваемости Covid-19 в Свердловской области замедлились, но растет смертность от болезни. За минувшие сутки оперштаб подтвердил еще 33 летальных исхода. С начала пандемии от коронавируса скончались уже 7 917 свердловчан.

На 15 ноября выявлено 725 новых случаев ковида, в том числе 153 – в Екатеринбурге. По данным оперштаба, в больницах находятся 900 тяжелых пациентов (462 больных подключены к аппаратам ИВЛ) и 7 793 пациентов в состоянии средней тяжести. Остальные заболевшие чувствуют себя удовлетворительно. Врачи выписали после лечения 479 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 15.11.21

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