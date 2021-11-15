Уральский самбист Уали Куржев стал четырехкратным чемпионом мира

Российский самбист Уали Куржев, выступающий за клуб УГМК, в четвертый раз завоевал звание чемпиона мира. Соревнования мирового первенства проходили в Узбекистане. 32-летний свердловчанин забрал золото в весовой категории до 79 килограммов.

В первом круге Уали Куржев со счетом 3:0 одолел Абдуллу Абдуллаева из Азербайджана. Затем расправился с Недиром Аллабердыевым из Туркменистана и досрочно победил белоруса Александра Кокшу. В финале российский спортсмен сражался с представителем Узбекистана Улугбеком Рахмоновым, которого поддерживали домашние трибуны. Несмотря на это Куржев одержал уверенную победу со счетом 7:1.

«Конечно, я понимал, что давление местных болельщиков окажет влияние, но у меня тоже была своя часть трибуны из друзей и коллег. Главное было сделать бросок в первые минуты, что мне, к счастью, удалось. Потом уже предстояло грамотно довести поединок до финала. Ощущения от победы всегда непередаваемы, хочется возвращаться к ним вновь и вновь, поэтому мотивация и желание быть первым заставляют тебя работать и выкладываться до конца на каждом турнире», – поделился впечатлениями Уали Куржев после поединка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 15.11.21

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