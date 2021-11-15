В «черную пятницу» свердловчане бросились покупать одежду и обувь

Жители Свердловской области во время «черной пятницы» 2021 года существенно больше, чем жители других регионов, покупали в онлайн-магазинах стройматериалы. Этот вид товаров занял третье место по популярности после одежды и обуви (57%) и бытовой техники и электроники (12%). Такие данные получили специалисты «Мегафона», изучив с помощью инструментов Big Data интерес жителей ко Всемирному дню шопинга.

С 11 по 12 ноября мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах вырос в два раза по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году. При этом число посетителей на Среднем Урале увеличилось в 1,6 раза.

Маркетплейсы стали главным местом притяжения всех любителей скидок: за время распродажи их посетили 49% интернет-пользователей. Специалисты «Мегафона» зафиксировали наибольший интерес к AliExpress – аудитория онлайн-магазина в период акции выросла в 5 раз по сравнению со средним днем ноября. На втором месте расположился СберМегаМаркет, а замкнул тройку лидеров Wildberries.

В «черную пятницу – 2021» среди покупателей было 48% мужчин и 52% женщин. Дамы дольше находились на сайтах и уделили больше времени выбору покупок: они потратили на шопинг в два раза больше трафика.

В топ-10 населённых пунктов России, жители которых активнее всего приняли участие в «черной пятнице», вошли два уральских города – Екатеринбург и Тюмень. В списке также числятся Москва, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Краснодар, Уфа и Казань.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 15.11.21

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