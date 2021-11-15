Молодежная сборная УрФО выиграла первенство по хоккею с шайбой

14 ноября в Нижегородской области прошло первенство по хоккею с шайбой между командами Федеральных округов (юноши до 14 лет). Победу в турнире одержала сборная Уральского Федерального округа, впервые сформированная на базе «Дацюк-арены». Хоккеист Павел Дацюк лично поздравил команду победителей.

В сборную Уральского федерального округа вошлиигроки команд СКА Юность 2008 (Екатеринбург),«Металлург» (Магнитогорск), «Югра» (Ханты-Мансийск), «Трактор» и «Заряд» (Челябинск).

Подавляющее большинство – это воспитанников Екатеринбурга, главными тренерами которых являются Александр Антропов и Сергей Немолодышев. Муниципальная хоккейная школа существует уже 5 лет, тренерский состав «Дацюк-арены» ведет подготовку в области хоккея детей от 4-х лет и старше.

По словам старшего тренера школы «СКА Юность», тренера команды «СКА Юность 2008» Александра Антропова – это первые серьезные плоды работы на передовой ледовой «Дацюк-Арене». Спортсмены и наставники уверены, что это только начало. «Мы выиграли региональный турнир в прошлом году. Согласно спортивному принципу, команда, которая одержала победу в регионе Урал-Западная Сибирь, может поехать в качестве сборной команды представлять честь Урала. На мой взгляд, залог нашего успеха – это совместная работа тренеров, отличные условия для тренировочного процесса и упорный труд», – подчеркнул Александр Антропов.

«Для коллектива «Дацюк-арены» это, конечно, большое достижение. Это победа показала, что на протяжении 5-6 лет мы всё делаем правильно, – отметил заведующий отделением хоккея на «Дацюк-Арене», тренер команды «СКА Юность 2008» Сергей Немолодышев. – Тренировочный процесс выстроен как для самых маленьких спортсменов, так и для более взрослыхвоспитанников. Мне кажется, «Дацюк-арены» – самая современная ледовая арена в стране. Когда к нам приезжают коллеги из других стран (Швеция, Финляндия и т.д.), все говорят в один голос, что таких условия, как на «Дацюк-арене», нет почти нигде в России».

Уральские спортсмены прошли весь турнир без единого проигрыша, одержав победу над главными соперниками турнира: командами Москвы, Санкт-Петербурга и ЦФО (Центральный Федеральный Округ).

«Каждая игра была принципиальной, и мы настраивались на каждую, словно на последнюю. Перед финальной игрой было небольшое волнение, и в момент, когда мы проигрывали 3:5, мы собрались с силами и мы вырвали победу, забив за минуту две шайбы», – поделился радостью капитан команды Иван Мангустов.

Решающую шайбу в финальном матче за несколькосекунд до финального свистка забил лучший бомбардиркоманды Алексей Власов. «За 20 секунд до конца матча была атака, шайба от соперника отскочила мне, я увидел, что вратарь не готов и отправил шайбу в ворота сопернику», – вспоминает Алексей.

По видеосвязи хоккеистов поздравил вице-президент Федерации хоккея Свердловской области и председатель совета директоров «Форум-групп» Олег Черепанов: «Вы доказали, что вы лучшие в своем возрасте в России. Поздравляю ваших тренеров, вам повезло, что вам достались лучшие наставники! Пусть таких побед будет много, желаю, чтобы вы привезли еще больше кубков на нашу «Дацюк-Арену»".

Известный хоккеист Павел Дацюк лично встретился со всей командой и поздравил победителей: «У вас хорошие условия, хороший коллектив, вы верите и доверяете друг другу, поэтому у вас такие результаты. У вас замечательные тренеры и замечательная школа».

Из Москвы на связь с поздравительной речью вышел исполнительный директор ХК СКА Андрей Точицкий: «От лица хоккейного клуба СКА и от нашей академии СКА хочу поздравить ребят с прекрасным результатом. Вы молодцы! Стремление попасть в сборную – это правильный настрой».

Напомним, что открытие «Дацюк-Арены» прошло в Екатеринбурге 19 августа 2016 года. В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев, президент Ночной лиги Александр Якушев, председатель совета директоров «Форум-групп» Олег Черепанов и Павел Дацюк. Проект был реализован при участии средств гранта президента Владимира Путина в размере 100 млн рублей. В 2017 году глава государства лично посетил арену, осмотрел хоккейные площадки, предназначенные для тренировок детей и юниоров, и высоко оценил комплекс. Ледовая арена уже приносит значительные плоды, рассказывают в руководстве учреждения: спортсмены, занимающиеся на «Дацюк-Арене», ежегодно занимают призовые места на соревнованиях разных уровней, от региональных до международных, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Форум-групп».

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 15.11.21

За антиковидные нарушения свердловчане заплатили 112 тысяч рублей штрафов. / Движение по дублеру улицы Металлургов открыто. / В «черную пятницу» свердловчане бросились покупать одежду и обувь. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»