Губернатор: «Жить будем в весьма непростых условиях»

Губернатор Евгений Куйвашев, выступая перед депутатами заксо, заявил, что в 2022 году Свердловской области предстоит жить в «очень непростых условиях».

Он отметил, что многие из депутатов в этом году впервые принимают участие в бюджетном процессе, но по итогам выборов соблюден баланс между преемственностью и обновлением. «Жить и работать мы будем в весьма непростых условиях, – предупредил глава региона. – Борьба с коронавирусом по-прежнему в повестке, укрепление здравоохранения, помощь семьям с детьми, сохранение стабильности на рынке труда – все это потребует серьезных финансовых вливаний».

По его словам, на борьбу с коронавирусом потрачено уже более 8 млрд рублей, в том числе 6 млрд – на выплаты врачам. «Ковид, коллеги, никуда не делся, вирус продолжает наносить урон, но мы научились с ним бороться», – заявил Куйвашев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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